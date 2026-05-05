Аль-Заиди: Ирак может выступить посредником между Ираном и США

Ирак может выступить посредником на переговорах между Ираном и США.

Как передает Report, с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра страны Али аль-Заиди в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Ирак привержен дипломатическим способам решения конфликтов и может выступить посредником между Ираном и США", - написал аль-Заиди в соцсети X по итогам беседы.