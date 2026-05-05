    Аль-Заиди: Ирак может выступить посредником между Ираном и США

    Ирак может выступить посредником на переговорах между Ираном и США.

    Как передает Report, с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра страны Али аль-Заиди в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    "Ирак привержен дипломатическим способам решения конфликтов и может выступить посредником между Ираном и США", - написал аль-Заиди в соцсети X по итогам беседы.

    Əl-Zaidi: İraq İran və ABŞ arasında vasitəçi kimi çıxış edə bilər

