Аль-Заиди: Ирак может выступить посредником между Ираном и США
- 05 мая, 2026
- 21:44
Ирак может выступить посредником на переговорах между Ираном и США.
Как передает Report, с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра страны Али аль-Заиди в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Ирак привержен дипломатическим способам решения конфликтов и может выступить посредником между Ираном и США", - написал аль-Заиди в соцсети X по итогам беседы.
