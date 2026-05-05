Иранские парламентарии обеспокоены ходом переговоров с США.

Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД Аббас Арагчи написал в своем Telegram-канале по итогам участия в заседании парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике.

Министр отметил, что представил депутатам всесторонний отчет о событиях в сфере политики и внешних связей, а также о дипломатических процессах, реализуемых с начала войны.

"Парламентариям также была разъяснена позиция других государств", - говорится в публикации.

Члены Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента отметили необходимость "использовать все ресурсы" для обеспечения интересов и законных прав Ирана с применением инновационного подхода.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.