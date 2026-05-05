Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иранские парламентарии обеспокоены ходом переговоров с США

    В регионе
    • 05 мая, 2026
    • 03:52
    Иранские парламентарии обеспокоены ходом переговоров с США

    Иранские парламентарии обеспокоены ходом переговоров с США.

    Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД Аббас Арагчи написал в своем Telegram-канале по итогам участия в заседании парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике.

    Министр отметил, что представил депутатам всесторонний отчет о событиях в сфере политики и внешних связей, а также о дипломатических процессах, реализуемых с начала войны.

    "Парламентариям также была разъяснена позиция других государств", - говорится в публикации.

    Члены Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента отметили необходимость "использовать все ресурсы" для обеспечения интересов и законных прав Ирана с применением инновационного подхода.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Операция США и Израиля против Ирана Аббас Арагчи МИД Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İranlı deputatlar ABŞ ilə danışıqlar prosesindən narahatdır

    Последние новости

    12:05

    Пашинян: Соответствие стандартам ЕС - первоочередная цель Армении

    В регионе
    11:58

    Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

    Другие
    11:53

    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    Инфраструктура
    11:52

    Тайланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    11:50

    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с Арменией

    В регионе
    11:47

    Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня

    Другие страны
    11:46

    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    Энергетика
    11:46

    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    Инфраструктура
    11:36
    Фото

    Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

    Бизнес
    Лента новостей