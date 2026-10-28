Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фарид Джафаров: Молодежь нуждается в поддержке для преодоления имеющихся вызовов

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:52
    Фарид Джафаров: Молодежь нуждается в поддержке для преодоления имеющихся вызовов

    Молодежь является одной из наиболее уязвимых групп общества перед лицом глобальных изменений, поэтому необходимо обеспечить ей поддержку и возможности для преодоления возникающих вызовов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

    По его словам, международные организации, правительства и представители академического сообщества в своих докладах и исследованиях отмечают уязвимость молодежи перед лицом перемен.

    "Учитывая, что мир сталкивается с катастрофами, пандемиями и конфликтами, молодым людям необходимо предоставить возможности и поддержку, которые помогут им преодолеть эти вызовы", - отметил он.

    Джафаров также подчеркнул, что современные вызовы открывают перед молодым поколением и новые перспективы.

    "Мы живем в мире, который открывает перед молодежью, как и перед представителями других поколений, возможности, которых прежде не было в истории человечества. Независимо от религиозной или этнической принадлежности, а также страны, из которой вы родом, сегодня у вас есть шанс добиться успеха в карьере и жизни благодаря возможностям, которые раньше были недоступны", - добавил замминистра.

    Фарид Джафаров VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Fərid Cəfərov: Gənclərin mövcud çağırışları dəf etmək üçün dəstəyə ehtiyacı var
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    11:31
    В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О конфликте интересов"
    Милли Меджлис
    11:29
    Токаев предложил обсудить трехлетний мораторий на проверки бизнеса с 2027 года
    В регионе
    11:23
    На форуме в Баку предложили создать фонд для поддержки инклюзии
    Внешняя политика
    11:21
    Представитель ООН: В Европе и ЦА женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины
    Внешняя политика
    11:18
    Фархад Гаджиев: Молодежный диалог должен перерастать в новые инициативы
    Kультурная политика
    11:14
    Фото
    Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа
    Внутренняя политика
    11:13
    Генпрокурор Азербайджана призвал к объединению усилий в борьбе с коррупцией
    Внешняя политика
    11:11
    Кямран Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание предотвращению коррупции
    Внешняя политика
    11:11
    ООН в пять раз увеличил планируемые инвестиции в "зеленое развитие" Азербайджана
    Энергетика
    Лента новостей