Фарид Джафаров: Молодежь нуждается в поддержке для преодоления имеющихся вызовов

Молодежь является одной из наиболее уязвимых групп общества перед лицом глобальных изменений, поэтому необходимо обеспечить ей поддержку и возможности для преодоления возникающих вызовов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

По его словам, международные организации, правительства и представители академического сообщества в своих докладах и исследованиях отмечают уязвимость молодежи перед лицом перемен.

"Учитывая, что мир сталкивается с катастрофами, пандемиями и конфликтами, молодым людям необходимо предоставить возможности и поддержку, которые помогут им преодолеть эти вызовы", - отметил он.

Джафаров также подчеркнул, что современные вызовы открывают перед молодым поколением и новые перспективы.

"Мы живем в мире, который открывает перед молодежью, как и перед представителями других поколений, возможности, которых прежде не было в истории человечества. Независимо от религиозной или этнической принадлежности, а также страны, из которой вы родом, сегодня у вас есть шанс добиться успеха в карьере и жизни благодаря возможностям, которые раньше были недоступны", - добавил замминистра.