İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Fərid Cəfərov: Gənclərin mövcud çağırışları dəf etmək üçün dəstəyə ehtiyacı var

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:00
    Fərid Cəfərov: Gənclərin mövcud çağırışları dəf etmək üçün dəstəyə ehtiyacı var

    Gənclər qlobal dəyişikliklər qarşısında cəmiyyətin ən həssas qruplarından biridir, buna görə də yaranan çağırışları dəf etmək üçün onları dəstək və imkanlarla təmin etmək zəruridir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar, hökumətlər və akademik dairələrin nümayəndələri öz hesabat və tədqiqatlarında gənclərin dəyişikliklər qarşısında həssas olduğunu qeyd edirlər.

    Xəbər yenilənir

    Fərid Cəfərov VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
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