Токаев поручил выделить из Нацфонда $14,3 млрд на модернизацию инфраструктуры

Казахстан с большой уверенностью шагнул в новую эпоху развития страны, несмотря на столь переменчевое время, и правительству предстоит разработать беспрецедентный План инфраструктурной модернизации.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании народу Казахстана.

По его словам, до конца 2029 года из Национального фонда будет выделено около 6,5 трлн тенге ($14,3 млрд).

"В течение текущего года и первых двух месяцев 2027 года необходимо предусмотреть финансирование в размере 1,5 трлн тенге для запуска социальных проектов", - сказал Токаев, отметив, что крупнейшим инфраструктурным проектом в истории страны станет "Народная стройка".

Он также отметил, что согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году ВВП Казахстана приблизится к $400 млрд, ВВП на душу населения превысит $19 тыс.

"Наша страна поднимется на 47-е место в мире по объему экономики. Это уровень, превышающий показатели ряда стран, чье население значительно больше нашего. Обрабатывающая промышленность также динамично развивается. Ее доля в валовом внутреннем продукте превысила 14%. Это конкретный результат планомерной работы по диверсификации национальной экономики. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил $130 млрд", - сказал президент.