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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Гумбозванда: Межкультурный диалог должен быть направлен на сокращение гендерного неравенства

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:45
    Гумбозванда: Межкультурный диалог должен быть направлен на сокращение гендерного неравенства

    Межкультурный диалог должен способствовать сокращению неравенства и расширению участия женщин и девочек в принятии решений.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора структуры "ООН-женщины" Ньярадзайи Гумбозванда в видеообращении к участникам VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    По ее словам, в 2025 году интернетом пользовались 71% женщин по сравнению с 77% мужчин, что свидетельствует о сохраняющемся гендерном разрыве в доступе к цифровым технологиям.

    Гумбозванда подчеркнула необходимость создавать условия для развития лидерского потенциала женщин и девочек, обеспечивать им доступ к образованию и ресурсам, а также предоставлять реальные возможности для участия в разработке государственной политики.

    Она добавила, что обмен опытом между представителями разных культур и поколений позволяет укреплять партнерские связи и находить долгосрочные решения общих проблем.

    Отдельно замглавы структуры отметила важность сотрудничества с традиционными лидерами стран Африки для искоренения детских браков и продвижения прав женщин с учетом культурных особенностей местных сообществ.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога
    "BMT-Qadınlar" qurumunun rəsmisi Bakı Forumunda gender bərabərsizliyi məsələsini qaldırıb
    Intercultural dialogue should help reduce inequality, UN official says
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