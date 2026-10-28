Гумбозванда: Межкультурный диалог должен быть направлен на сокращение гендерного неравенства

Межкультурный диалог должен способствовать сокращению неравенства и расширению участия женщин и девочек в принятии решений.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора структуры "ООН-женщины" Ньярадзайи Гумбозванда в видеообращении к участникам VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По ее словам, в 2025 году интернетом пользовались 71% женщин по сравнению с 77% мужчин, что свидетельствует о сохраняющемся гендерном разрыве в доступе к цифровым технологиям.

Гумбозванда подчеркнула необходимость создавать условия для развития лидерского потенциала женщин и девочек, обеспечивать им доступ к образованию и ресурсам, а также предоставлять реальные возможности для участия в разработке государственной политики.

Она добавила, что обмен опытом между представителями разных культур и поколений позволяет укреплять партнерские связи и находить долгосрочные решения общих проблем.

Отдельно замглавы структуры отметила важность сотрудничества с традиционными лидерами стран Африки для искоренения детских браков и продвижения прав женщин с учетом культурных особенностей местных сообществ.