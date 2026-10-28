"BMT-Qadınlar" qurumunun rəsmisi Bakı Forumunda gender bərabərsizliyi məsələsini qaldırıb
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2026
- 10:56
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Mədəniyyətlərarası dialoq bərabərsizliyin azaldılmasına, qadınların qərar qəbulunda iştirakının genişləndirilməsinə töhfə verməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "BMT-Qadınlar" qurumunun icraçı direktorunun müavini Nyaradzayi Qumbonzvanda (Nyaradzayi Gumbonzvanda) Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun iştirakçılarına videomüraciətində deyib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə kişilərin 77 %-i ilə müqayisədə qadınların 71 %-i internetdən istifadə edib ki, bu da rəqəmsal texnologiyalara çıxışda gender bərabərsizliyinin davam etdiyini göstərir.
Xəbər yenilənir
Гумбозванда: Межкультурный диалог должен быть направлен на сокращение гендерного неравенства
Intercultural dialogue should help reduce inequality, UN official says
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