Саудовская Аравия призвала страны ОИС усилить обмен информацией в борьбе с коррупцией

Саудовская Аравия призвала государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддержать проект резолюции, направленный на укрепление обмена информацией в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления по надзору и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии Мазин бин Ибрагим Аль-Кахмус на III встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов стран ОИС в Баку.

Аль-Кахмус также подчеркнул важность расширения сотрудничества в рамках Мекканской конвенции правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.

"Мы высоко оцениваем ратификацию конвенции рядом государств и призываем остальные страны подписать этот документ, ратифицировать его или присоединиться к нему", - отметил глава ведомства.

Кроме того, председатель поздравил генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с переходом председательства к Азербайджану и выразил благодарность за высокий уровень организации встречи в Баку.