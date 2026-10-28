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    Саудовская Аравия призвала страны ОИС усилить обмен информацией в борьбе с коррупцией

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:51
    Саудовская Аравия призвала страны ОИС усилить обмен информацией в борьбе с коррупцией

    Саудовская Аравия призвала государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддержать проект резолюции, направленный на укрепление обмена информацией в сфере борьбы с коррупцией.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления по надзору и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии Мазин бин Ибрагим Аль-Кахмус на III встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов стран ОИС в Баку.

    Аль-Кахмус также подчеркнул важность расширения сотрудничества в рамках Мекканской конвенции правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.

    "Мы высоко оцениваем ратификацию конвенции рядом государств и призываем остальные страны подписать этот документ, ратифицировать его или присоединиться к нему", - отметил глава ведомства.

    Кроме того, председатель поздравил генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с переходом председательства к Азербайджану и выразил благодарность за высокий уровень организации встречи в Баку.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога
    İƏT ölkələri arasında korrupsiyaya qarşı məlumat mübadiləsinin gücləndirilməsi təklif olunub
    Saudi Arabia calls on OIC states to support anti-corruption resolution
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