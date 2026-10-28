İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İƏT ölkələri arasında korrupsiyaya qarşı məlumat mübadiləsinin gücləndirilməsi təklif olunub

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 10:58
    İƏT ölkələri arasında korrupsiyaya qarşı məlumat mübadiləsinin gücləndirilməsi təklif olunub

    Səudiyyə Ərəbistanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətləri korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində məlumat mübadiləsinin gücləndirilməsinə yönəlmiş qətnamə layihəsini dəstəkləməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Nəzarət və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin sədri Mazin bin İbrahim Əl-Qəhmus İƏT ölkələrinin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin Bakıda keçirilən III yüksək səviyyəli görüşündə bildirib.

    Əl-Qəhmus həmçinin hüquq-mühafizə orqanlarının korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Məkkə Konvensiyası çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    "Biz bir sıra dövlətlər tərəfindən konvensiyanın ratifikasiya edilməsini yüksək qiymətləndiririk və digər ölkələri bu sənədi imzalamağa, ratifikasiya etməyə və ya ona qoşulmağa çağırırıq", - qurumun rəhbəri qeyd edib.

    Bundan başqa, o, sədrliyin Azərbaycana keçməsi münasibətilə Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyevi təbrik edib və Bakıda keçirilən görüşün yüksək səviyyədə təşkilinə görə minnətdarlığını bildirib.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Korrupsiya İslam dini Səudiyyə Ərəbistanı
    Саудовская Аравия призвала страны ОИС усилить обмен информацией в борьбе с коррупцией
    Saudi Arabia calls on OIC states to support anti-corruption resolution
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:34
    AMB: BOKT-ların verdiyi biznes kreditləri üzrə ehtiyat tələbləri yumşaldılıb
    Maliyyə
    11:33
    Azər Bağırov: "Arsen Venger kimi mütəxəssislə fikir mübadiləsi məşqçilər üçün olduqca dəyərlidir"
    Futbol
    11:30
    Rəhman Hümmətov: "Bakı taksilərin orta yaşına görə Avropada lider şəhərlər sırasındadır"
    İnfrastruktur
    11:26
    Planet FM Qafqazın radio məkanında ilkə imza atıb
    Media
    11:24
    Azərbaycanda gələn il bütün köhnə avtobuslar yenilənəcək
    İnfrastruktur
    11:23
    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4,5 dəfə artırıb
    Energetika
    11:20
    Elnur Soltanov: "Azərbaycanda "yaşıl enerji" ilə qalıq enerjisi arasında bazar rəqabəti güclənir"
    Energetika
    11:19
    Fransada etirazçılar dəyən ziyana görə 10 min avroya qədər ödəniş etməyə məcbur edilə bilər
    Digər ölkələr
    11:17
    Azərbaycanda "Maraqlar toqquşması haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb
    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti