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    Самед Баширли: Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла в 1,5 раза в 2021-2025 годах

    Энергетика
    • 28 октября, 2026
    • 10:48
    Самед Баширли: Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла в 1,5 раза в 2021-2025 годах

    Ненефтяная промышленность Азербайджана в 2021-2025 годах выросла в 1,5 раза.

    Как передает Report, заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

    По его словам, рост в ненефтяном секторе увеличивает спрос на энергию, что делает вопросы сокращения углеродных выбросов и защиты окружающей среды еще более актуальными.

    "Наряду с ростом спроса на энергию мы думаем о более широком использовании альтернативных и возобновляемых источников энергии. Для этого Азербайджан запустил несколько мегарегиональных проектов - это зеленые энергокоридоры Каспий-Черное море-Европа и Центральная Азия-Азербайджан. Реализуются масштабные проекты в сфере чистой энергии, составляющей один из основных столпов Целей устойчивого развития", - сказал Баширли.

    Он отметил, что общая мощность проектов по возобновляемой энергетике, охватывающих привлеченные за этот период инвестиции и подписанные контракты, уже превысила 8 ГВт. "Азербайджан внедряет механизм инвестиционного стимулирования для поддержки зеленой энергетики. Этот механизм предусматривает налоговые и таможенные льготы", - добавил замминистра.

    Баширли также сообщил, что Фонд развития предпринимательства начал предоставлять "зеленые кредиты". "В проектах государственно-частного партнерства особое значение имеет поддержка возобновляемой энергетики и зеленых энергетических процессов. Кроме того, декарбонизация промышленности связана не только с источниками энергии, но и с более эффективным и экологически чистым использованием имеющихся ресурсов", - заключил он.

    Самед Баширли Цели устойчивого развития Ненефтегазовый сектор
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