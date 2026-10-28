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    Катар призвал страны ОИС ускорить ратификацию Мекканской конвенции

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:47
    Катар призвал страны ОИС ускорить ратификацию Мекканской конвенции

    Катар призывает страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) ускорить ратификацию Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Управления административного контроля и прозрачности Катара (ACTA) Хамад бин Насер бин Рашид Аль-Миснад на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств-членов ОИС в Баку.

    "В ходе второй встречи в Дохе в ноябре 2024 года Мекканскую конвенцию подписало 21 государство, в результате чего общее число подписавших ее стран достигло 24. Катар недавно ратифицировал конвенцию, и мы рассчитываем, что остальные государства ОИС последуют этому примеру, чтобы документ вступил в силу в кратчайшие сроки", - заявил он.

    Аль-Миснад отметил, что сложная политическая ситуация и вызовы в сфере безопасности требуют укрепления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.

    Он подчеркнул важность уважения государственного суверенитета, мирного урегулирования конфликтов, обеспечения верховенства закона и борьбы с безнаказанностью.

    По словам председателя управления, Мекканская конвенция призвана стать правовой основой для расширения сотрудничества, обмена информацией между компетентными органами и возвращения активов, полученных преступным путем.

    Аль-Миснад также выразил уверенность, что Азербайджан продолжит работу по укреплению антикоррупционного взаимодействия между государствами ОИС.

    "Завершая председательство Катара, мы хотели бы поблагодарить государства ОИС и Генеральный секретариат за сотрудничество. Уверены, что Азербайджан продолжит эту работу и обеспечит достижение практических результатов на благо наших государств и народов", - подчеркнул он.

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) Борьба с коррупцией Катар
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