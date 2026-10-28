Катар призвал страны ОИС ускорить ратификацию Мекканской конвенции

Катар призывает страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) ускорить ратификацию Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Как передает Report, об этом заявил председатель Управления административного контроля и прозрачности Катара (ACTA) Хамад бин Насер бин Рашид Аль-Миснад на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств-членов ОИС в Баку.

"В ходе второй встречи в Дохе в ноябре 2024 года Мекканскую конвенцию подписало 21 государство, в результате чего общее число подписавших ее стран достигло 24. Катар недавно ратифицировал конвенцию, и мы рассчитываем, что остальные государства ОИС последуют этому примеру, чтобы документ вступил в силу в кратчайшие сроки", - заявил он.

Аль-Миснад отметил, что сложная политическая ситуация и вызовы в сфере безопасности требуют укрепления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.

Он подчеркнул важность уважения государственного суверенитета, мирного урегулирования конфликтов, обеспечения верховенства закона и борьбы с безнаказанностью.

По словам председателя управления, Мекканская конвенция призвана стать правовой основой для расширения сотрудничества, обмена информацией между компетентными органами и возвращения активов, полученных преступным путем.

Аль-Миснад также выразил уверенность, что Азербайджан продолжит работу по укреплению антикоррупционного взаимодействия между государствами ОИС.

"Завершая председательство Катара, мы хотели бы поблагодарить государства ОИС и Генеральный секретариат за сотрудничество. Уверены, что Азербайджан продолжит эту работу и обеспечит достижение практических результатов на благо наших государств и народов", - подчеркнул он.