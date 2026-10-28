В Индии эвакуировано более 180 тыс. человек в связи с приближением циклона "Арнаб"

В Индии в преддверии приближения мощного циклона "Арнаб" на восточное побережье страны в штатах Андхра-Прадеш и Одиша было эвакуировано в общей сложности свыше 180 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

В обоих штатах наблюдаются перебои с электроснабжением, закрыты некоторые школы.

Министерство гражданской авиации Индии сообщило о том, что работа трех аэропортов в штате Андхра-Прадеш приостановлена.

Согласно прогнозам Индийского метеорологического департамента, скорость ветра составит 125-135 км/ч, а также штормовой нагон высотой от 1 до 1,5 метров выше нормального уровня прилива, который, вероятно, затопит низменные районы Андхра-Прадеша.

В соседнем Непале власти приостановили выдачу разрешений на треккинг в высокогорных районах на три дня из-за риска дождей и метелей. Сейчас в Непале пик туристического сезона, и около 750 туристов ежедневно получают разрешения на треккинг.