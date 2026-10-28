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    Моратинос: Молодежь способна остановить войны и стать символом мира

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 10:40
    Моратинос: Молодежь способна остановить войны и стать символом мира

    Высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос призвал молодежь стать поколением, которое остановит войны и будет строить мир.

    Как передает Report, об этом он заявил сегодня на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

    "Вы (молодежь - ред.) должны стать поколением мира. Войну нельзя оправдать, у нее нет оснований. В войне нет никакого искусства - разрушение, мрак и страдания являются проявлениями нигилизма. Мир же приносит душевное спокойствие, внутреннюю гармонию, солидарность, сопереживание и добрососедские отношения. Поэтому ваше поколение должно стать поколением мира, а не войны", - сказал он.

    Моратинос также подчеркнул, что молодежь занимает центральное место в деятельности ООН.

    "Молодежь - это не просто символ мира, в котором мы так нуждаемся. Вы - лидеры настоящего и будущего. Более того, я бы сказал, что вы не будущее, а настоящее. Сегодня, в этом крайне поляризованном, раздробленном и полном неопределенности мире, мы видим, какую важную роль играет молодежь. Вы обеспокоены своим будущим и тем, что следующее поколение унаследует от нас. Именно вам предстоит подготовиться к тому, чтобы взять на себя ответственность и действительно открыть новую главу в истории человечества", - добавил он.

    Мигель Анхель Моратинос VII Всемирный форум межкультурного диалога Организация Объединённых Наций (ООН) Альянс цивилизаций ООН
    Moratinos: Gənclər müharibələri dayandırmağa və sülhün simvoluna çevrilməyə qadirdir
    Moratinos: Youth can stop wars and become a symbol of peace
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