Моратинос: Молодежь способна остановить войны и стать символом мира

Высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос призвал молодежь стать поколением, которое остановит войны и будет строить мир.

Как передает Report, об этом он заявил сегодня на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

"Вы (молодежь - ред.) должны стать поколением мира. Войну нельзя оправдать, у нее нет оснований. В войне нет никакого искусства - разрушение, мрак и страдания являются проявлениями нигилизма. Мир же приносит душевное спокойствие, внутреннюю гармонию, солидарность, сопереживание и добрососедские отношения. Поэтому ваше поколение должно стать поколением мира, а не войны", - сказал он.

Моратинос также подчеркнул, что молодежь занимает центральное место в деятельности ООН.

"Молодежь - это не просто символ мира, в котором мы так нуждаемся. Вы - лидеры настоящего и будущего. Более того, я бы сказал, что вы не будущее, а настоящее. Сегодня, в этом крайне поляризованном, раздробленном и полном неопределенности мире, мы видим, какую важную роль играет молодежь. Вы обеспокоены своим будущим и тем, что следующее поколение унаследует от нас. Именно вам предстоит подготовиться к тому, чтобы взять на себя ответственность и действительно открыть новую главу в истории человечества", - добавил он.