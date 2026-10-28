Заместитель главы "ООН-женщины": 133 млн девочек в мире лишены доступа к школьному образованию

По всему миру 133 млн девочек лишены возможности посещать школу, а барьеры на пути к получению полного 12-летнего образования могут стоить государствам от $15 до $33 трлн в виде недополученной производительности и утраченных доходов.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора структуры "ООН-женщины" Ньярадзайи Гумбозванда (Nyaradzayi Gumbonzvanda) в видеообращении к участникам VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Она сослалась на Глобальный доклад ЮНЕСКО по мониторингу образования за 2026 год, согласно которому 273 млн детей и молодых людей по всему миру не имеют доступа к школьному обучению, в том числе 133 млн девочек.

Гумбозванда указала, что приверженность Азербайджана вопросам развития образования для девочек нашла конкретное выражение в инициативе, запущенной по итогам встречи в Баку в 2017 году с участием ЮНЕСКО. В тот период был провозглашен глобальный гуманитарный призыв к инвестированию в образование девочек.

Заместитель исполнительного директора также подчеркнула, что почти десять лет спустя форум предоставляет возможность оценить достигнутый прогресс, определить сохраняющиеся проблемы и подтвердить общую приверженность инвестициям в образование девочек и расширению экономических возможностей женщин.

Она также обратила внимание и на проблему ранних браков.

"По оценкам ЮНИСЕФ, ежегодно 12 млн девочек вступают в брак до достижения 18 лет. Для искоренения этой практики к 2030 году необходимо значительно ускорить принимаемые меры", отметила она.

Гумбозванда также отметила важность международного сотрудничества. В частности, в апреле 2026 года программа "Равные возможности в сфере технологий" была расширена и охватила Бахрейн. В рамках инициативы партнеры из Турции и Азербайджана объединили усилия для развития у учащихся навыков в области новых технологий.

Она подчеркнула, что диалог помогает находить точки соприкосновения и превращать общие ценности в совместные действия, необходимые для продвижения прав женщин и девочек.