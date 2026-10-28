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    Заместитель главы "ООН-женщины": 133 млн девочек в мире лишены доступа к школьному образованию

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:45
    Заместитель главы ООН-женщины: 133 млн девочек в мире лишены доступа к школьному образованию

    По всему миру 133 млн девочек лишены возможности посещать школу, а барьеры на пути к получению полного 12-летнего образования могут стоить государствам от $15 до $33 трлн в виде недополученной производительности и утраченных доходов.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора структуры "ООН-женщины" Ньярадзайи Гумбозванда (Nyaradzayi Gumbonzvanda) в видеообращении к участникам VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    Она сослалась на Глобальный доклад ЮНЕСКО по мониторингу образования за 2026 год, согласно которому 273 млн детей и молодых людей по всему миру не имеют доступа к школьному обучению, в том числе 133 млн девочек.

    Гумбозванда указала, что приверженность Азербайджана вопросам развития образования для девочек нашла конкретное выражение в инициативе, запущенной по итогам встречи в Баку в 2017 году с участием ЮНЕСКО. В тот период был провозглашен глобальный гуманитарный призыв к инвестированию в образование девочек.

    Заместитель исполнительного директора также подчеркнула, что почти десять лет спустя форум предоставляет возможность оценить достигнутый прогресс, определить сохраняющиеся проблемы и подтвердить общую приверженность инвестициям в образование девочек и расширению экономических возможностей женщин.

    Она также обратила внимание и на проблему ранних браков.

    "По оценкам ЮНИСЕФ, ежегодно 12 млн девочек вступают в брак до достижения 18 лет. Для искоренения этой практики к 2030 году необходимо значительно ускорить принимаемые меры", отметила она.

    Гумбозванда также отметила важность международного сотрудничества. В частности, в апреле 2026 года программа "Равные возможности в сфере технологий" была расширена и охватила Бахрейн. В рамках инициативы партнеры из Турции и Азербайджана объединили усилия для развития у учащихся навыков в области новых технологий.

    Она подчеркнула, что диалог помогает находить точки соприкосновения и превращать общие ценности в совместные действия, необходимые для продвижения прав женщин и девочек.

    Ньярадзайи Гумбозванда Организация Объединённых Наций (ООН) VII Всемирный форум межкультурного диалога Права детей Образование девочек
    BMT rəsmisi: Dünyada 133 milyon qız məktəb təhsilindən məhrumdur
    UN Women Deputy Executive Director: 133 million girls worldwide are out of school
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