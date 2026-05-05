Арагчи: Военного решения политического кризиса между Ираном и США нет

Военного решения политического кризиса между Ираном и США не существует.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"События в Ормузском проливе ясно показывают, что у политического кризиса нет военного решения", - заявил он, добавив, что благодаря усилиям Пакистана переговоры между Тегераном и Вашингтоном продвигаются.

При этом Арагчи предостерег США от повторного вовлечения в затяжной конфликт.

"То же самое касается и ОАЭ", - подчеркнул министр.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.