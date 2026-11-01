Американка Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 100 м кролем на короткой воде

Американская пловчиха Кейт Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде.

Как сообщает Report, на отборочных соревнованиях в Уэстмонте она преодолела дистанцию за 49,64 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен Дугласс в 2025 году на этапе Кубка мира в Канаде (49,93 секунды).

Дугласс 24 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей чемпионатов мира. Также американка 11 раз побеждала на мировых первенствах на короткой воде.