Американка Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 100 м кролем на короткой воде
Индивидуальные
- 01 ноября, 2026
- 11:56
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Американская пловчиха Кейт Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде.
Как сообщает Report, на отборочных соревнованиях в Уэстмонте она преодолела дистанцию за 49,64 секунды.
Предыдущий рекорд был установлен Дугласс в 2025 году на этапе Кубка мира в Канаде (49,93 секунды).
Дугласс 24 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей чемпионатов мира. Также американка 11 раз побеждала на мировых первенствах на короткой воде.
Amerikalı üzgüçü Keyt Duqlas dünya rekordunu yeniləyib
Kate Douglass crushes 100m freestyle world record to cap short course swim trials
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