Amerikalı üzgüçü Keyt Duqlas dünya rekordunu yeniləyib
Fərdi
- 01 noyabr, 2026
- 11:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Amerikalı üzgüçü Keyt Duqlas qısa hovuzda 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmə növündə dünya rekordunu yeniləyib.
"Report" xəbər verir ki, 24 yaşlı idmançı Vestmont şəhərində keçirilən seçmə yarışlarda məsafəni 49,64 saniyəyə qət edib.
Bununla da o, özünə məxsus əvvəlki dünya rekordunu yeniləyib. Duqlas 2025-ci ildə Kanadada keçirilən Dünya Kubokunun mərhələsində bu məsafəni 49,93 saniyəyə üzmüşdü.
İkiqat Olimpiya çempionu olan amerikalı üzgüçü dünya çempionatlarında yeddi dəfə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. O, qısa hovuzda keçirilən dünya çempionatlarında isə 11 dəfə qızıl medal qazanıb.
Американка Дугласс обновила мировой рекорд на дистанции 100 м кролем на короткой воде
Kate Douglass crushes 100m freestyle world record to cap short course swim trials
Son xəbərlər
12:11
Səbinə Əliyeva yenidən ombudsman seçilib - YenilənibMilli Məclis
12:11
Foto
Bakıda Zəfər gününə həsr edilən aksiyada 300 ağac əkilibDaxili siyasət
12:08
Dövlət sərhədində bir ay ərzində yarım tona yaxın narkotik aşkarlanıbHadisə
12:08
Ötən ay saxta pasportla və özgəsinə aid sənədlə sərhədi keçməyə cəhd göstərən 8 nəfər saxlanılıbHadisə
12:06
Ötən ay axtarışda olan 316 nəfər sərhəddə tutulubHadisə
12:04
Dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb, onlardan 40-ı əcnəbidirHadisə
12:03
Azərbaycan Özbəkistanla rəqəmsal maliyyə ekosisteminin inkişafını müzakirə edibMaliyyə
12:00
Milli Məclis 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Bəyanat qəbul edib - YenilənibMilli Məclis
12:00
"Liverpul" Federiko Valverde üçün 100 milyon avro dəyərində təklif hazırlayırFutbol