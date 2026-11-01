Президент Ильхам Алиев поздравил Алжир с 1 ноября - Днем революции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября - Дня революции.

Как сообщает Report, из письма следует:

"Уважаемый господин президент!

Мой дорогой брат!

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь ваш народ с 1 Ноября – Днем революции.

Эта историческая дата является вечным символом борьбы алжирского народа за свободу и независимость, его несгибаемой воли, великого героизма и национального единства.

Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.

Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности, братскому алжирскому народу – мира, спокойствия и процветания".