Президент Ильхам Алиев поздравил Алжир с 1 ноября - Днем революции
- 01 ноября, 2026
- 12:08
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября - Дня революции.
Как сообщает Report, из письма следует:
"Уважаемый господин президент!
Мой дорогой брат!
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь ваш народ с 1 Ноября – Днем революции.
Эта историческая дата является вечным символом борьбы алжирского народа за свободу и независимость, его несгибаемой воли, великого героизма и национального единства.
Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.
Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности, братскому алжирскому народу – мира, спокойствия и процветания".