Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Президент Ильхам Алиев поздравил Алжир с 1 ноября - Днем революции

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2026
    • 12:08
    Президент Ильхам Алиев поздравил Алжир с 1 ноября - Днем революции

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября - Дня революции.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Уважаемый господин президент!

    Мой дорогой брат!

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь ваш народ с 1 Ноября – Днем революции.

    Эта историческая дата является вечным символом борьбы алжирского народа за свободу и независимость, его несгибаемой воли, великого героизма и национального единства.

    Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.

    Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности, братскому алжирскому народу – мира, спокойствия и процветания".

    Ильхам Алиев Алжир Поздравительное письмо
    İlham Əliyev Əlcəzairi İnqilab Günü münasibətilə təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates Algeria on Revolution Day
    44 filmi
    44 filmi

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