Пятеро, включая детей, погибли при пожаре в Нижегородской области РФ
В регионе
- 05 мая, 2026
- 03:16
При пожаре в частном доме в городе Выксе Нижегородской области РФ погибли пять человек, включая двух детей.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади. Огонь ликвидирован на 80 квадратных метрах. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Сотрудники профильных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последние новости
12:05
Пашинян: Соответствие стандартам ЕС - первоочередная цель АрменииВ регионе
11:58
Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили раненияДругие
11:53
В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13Инфраструктура
11:52
Таиланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг ИранаДругие страны
11:50
Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с АрмениейВ регионе
11:47
Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огняДругие страны
11:46
Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетикиЭнергетика
11:46
На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобусИнфраструктура
11:36
Фото