Пятеро, включая детей, погибли при пожаре в Нижегородской области РФ

При пожаре в частном доме в городе Выксе Нижегородской области РФ погибли пять человек, включая двух детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади. Огонь ликвидирован на 80 квадратных метрах. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Сотрудники профильных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего.