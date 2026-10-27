Хасрат Джафаров завершил чемпионат мира в Астане без медали
Индивидуальные
- 27 октября, 2026
- 18:45
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завершил чемпионат мира в Астане без награды.
Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 67 кг, в матче за третье место встретился с представителем Казахстана Багдатом Сабазом.
Уступив сопернику со счетом 5:8, Джафаров остался без медали, заняв пятое место.
Напомним, что мундиаль завершится 1 ноября. Ранее борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые, а Нихат Маммедли (63 кг) - серебряную медаль.
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