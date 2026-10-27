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    Azərbaycan güləşçisi Həsrət Cəfərov dünya çempionatını medalsız başa vurub

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 18:24
    Azərbaycan güləşçisi Həsrət Cəfərov dünya çempionatını medalsız başa vurub

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatını mükafatsız başa vurub.

    "Report"un məlumatına görə, 67 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı üçüncü yer uğrunda görüşdə Qazaxıstan təmsilçisi Bağdat Sabazla üz-üzə gəlib.

    Rəqibinə 5:8 hesabı ilə məğlub olan H.Cəfərov beşinci yerlə kifayətlənib.

    Xatırladaq ki, mundial noyabrın 1-də başa çatacaq. Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl, Nihat Məmmədli (63 kq) isə gümüş medal qazanıb.

    Həsrət Cəfərov Güləş üzrə dünya çempionatı
    Хасрат Джафаров завершил чемпионат мира в Астане без медали
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