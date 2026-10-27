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    Гая Мамедов: ЕС необходимо поддержать TRIPP и помочь в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 18:18
    Гая Мамедов: ЕС необходимо поддержать TRIPP и помочь в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

    Европейский союз должен поддержать реализацию транспортного проекта TRIPP, содействовать заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и запустить масштабную программу помощи в восстановлении пострадавших от конфликта территорий Азербайджана.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил депутат азербайджанского парламента Гая Мамедов на форуме "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе, организованном совместно Центром анализа международных отношений и мультикультурализма (AIR Center) и Королевским институтом международных отношений.

    "Мир не может поддерживаться одними политическими заявлениями. Для сохранения динамики процесса необходимы конкретные действия и результаты", - сказал Мамедов, выступая на дискуссии о роли ЕС в обеспечении безопасности на Южном Кавказе.

    По его словам, реализация TRIPP должна начаться без дальнейших задержек, а развитие транспортных связей позволит создать экономические возможности, укрепить доверие между Азербайджаном и Арменией и сделать мир более устойчивым.

    Отдельно депутат указал на необходимость решения гуманитарных последствий конфликта. По его словам, около 4 тыс. азербайджанцев числятся пропавшими без вести, а после окончания войны 2020 года более 400 человек пострадали от разрыва мин.

    Мамедов призвал ЕС оказать существенную помощь в разминировании и восстановлении пострадавших территорий, а также в обеспечении возвращения вынужденных переселенцев и установлении судеб пропавших без вести.

    Говоря о роли Евросоюза в регионе, депутат отметил, что возможности ЕС напрямую влиять на ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе ограничены. По его мнению, Брюсселю следует сосредоточиться на инвестициях, технологиях, энергетическом сотрудничестве и развитии транспортной связанности.

    Он также раскритиковал позиции Европарламента, заявив, что некоторые из его решений способствуют укреплению реваншистских настроений в Армении, а не примирению.

    Гая Мамедов Маршрут Трампа (TRIPP) Европейский союз (ЕС)
    Qaya Məmmədov: Aİ TRIPP-i dəstəkləməli, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasına kömək etməlidir
    44 filmi
    44 filmi

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