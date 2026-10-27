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    Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график на ноябрь

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 18:29
    Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график на ноябрь

    Центр приема граждан Администрации президента Азербайджана обнародовал график приема на ноябрь 2026 года.

    Report представляет график:

    Принимающее лицо

    День приема

    Амиров Натиг Арзиман оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

    2

    Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

    3

    Алескеров Фуад Муртуз оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

    4,18

    Исмаилов Сулейман Аббас оглу

    заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

    5

    Гасанов Алтай Тофиг оглу

    начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

    6,13,27

    Гасанов Керем Авез оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

    6

    Сеидов Фарид Мирмуфид оглу

    заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

    11

    Мовсумов Шахмар Ариф оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

    12

    Гаджиев Хикмет Фархад оглу

    помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

    13

    Меджидов Талят Таир оглу

    заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

    16

    Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

    заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

    16

    Саттаров Орхан Раджаб оглу

    Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

    17

    Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

    17

    Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

    17

    Гусейнов Эмин Замин оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

    19

    Керимов Айдын Зохраб оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

    20

    Мамедов Масим Ахмед оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе

    20

    Гаджиев Башир Гудрат оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

    23

    Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

    24

    Велиев Адалят Магсад оглу

    заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

    25

    Алиева Фарах Ширмамед гызы

    заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

    26

    Керимов Гюндуз Гаджи оглу

    заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

    27

    Гаджиев Вахид Расим оглу

    специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

    27

    * * *

    Усубов Рамиль Идрис оглу

    Совет безопасности Азербайджанской Республики

    секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

    30

    Центр приема граждан Администрации президента Азербайджана расположен по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

    Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема. Прием начинается в 14:00. Контактный номер: колл-центр 1111.

    Администрация президента Азербайджана Прием граждан
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