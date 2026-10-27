Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с президентом Управления по административному контролю и обеспечению прозрачности Катара Хамадом бин Насером бин Рашидом Аль-Миснадом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Переговоры прошли в рамках 3-ей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов стран-членов Организации исламского сотрудничества по борьбе с коррупцией, проходящей 27-28 октября в Баку.

Стороны обсудили расширение сотрудничества между Генпрокуратурой Азербайджана и соответствующим органом Катара, обмена опытом и совместной деятельности в рамках международных платформ.

За эффективное сотрудничество и вклад в развитие связей с прокуратурой Азербайджана Хамад Аль-Миснад награжден юбилейной медалью "100-летие прокуратуры Азербайджана (1918-2018)".