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    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 18:56
    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара

    Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с президентом Управления по административному контролю и обеспечению прозрачности Катара Хамадом бин Насером бин Рашидом Аль-Миснадом.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Переговоры прошли в рамках 3-ей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов стран-членов Организации исламского сотрудничества по борьбе с коррупцией, проходящей 27-28 октября в Баку.

    Стороны обсудили расширение сотрудничества между Генпрокуратурой Азербайджана и соответствующим органом Катара, обмена опытом и совместной деятельности в рамках международных платформ.

    За эффективное сотрудничество и вклад в развитие связей с прокуратурой Азербайджана Хамад Аль-Миснад награжден юбилейной медалью "100-летие прокуратуры Азербайджана (1918-2018)".

    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара
    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара
    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара
    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара
    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара

    Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана Катар Антикоррупционные меры
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