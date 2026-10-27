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    Испанский Университет IE поддержит развитие предпринимательства в Азербайджане

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 18:48
    Испанский Университет IE поддержит развитие предпринимательства в Азербайджане

    Университет IE в Испании намерен способствовать развитию предпринимательства и инноваций в Азербайджане, созданию новых компаний и подготовке будущих бизнес-лидеров.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный президент учебного заведения Сантьяго Иньигес де Онсоньо на открытии Центра лидерства и инноваций IE в Университете ADA.

    "Мы хотим представить реальные результаты в ближайшие 5-10 лет. Мы хотим видеть, как в Азербайджане, так и странах Центральной Азии и других регионах мира появляется больше предпринимателей, создающих свои компании", - отметил он.

    По его словам, стратегия развития Университета IE строится на отходе от традиционных подходов и поощрении предпринимательского духа.

    "Единственный способ конкурировать с ведущими университетами, такими как Оксфорд, - действовать с предпринимательским духом. Мы учим бизнесменов мыслить иначе при вхождении на уже сформировавшиеся рынки и конкурировании с ведущими организациями", - добавил Онсоньо.

    Он отметил, что деятельность Центра лидерства и инноваций IE в Азербайджане будет основана на этой стратегии и нацелена на трансформацию не только в нашей стране, но и во всем регионе.

    Университет ADA Университет IE Поддержка бизнеса Азербайджан Центральная Азия
    IE Universiteti Azərbaycanda yeni sahibkarlıq ekosisteminin inkişafını dəstəkləyəcək
    IE University aims to drive entrepreneurship and innovation in Azerbaijan
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