Испанский Университет IE поддержит развитие предпринимательства в Азербайджане

Университет IE в Испании намерен способствовать развитию предпринимательства и инноваций в Азербайджане, созданию новых компаний и подготовке будущих бизнес-лидеров.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный президент учебного заведения Сантьяго Иньигес де Онсоньо на открытии Центра лидерства и инноваций IE в Университете ADA.

"Мы хотим представить реальные результаты в ближайшие 5-10 лет. Мы хотим видеть, как в Азербайджане, так и странах Центральной Азии и других регионах мира появляется больше предпринимателей, создающих свои компании", - отметил он.

По его словам, стратегия развития Университета IE строится на отходе от традиционных подходов и поощрении предпринимательского духа.

"Единственный способ конкурировать с ведущими университетами, такими как Оксфорд, - действовать с предпринимательским духом. Мы учим бизнесменов мыслить иначе при вхождении на уже сформировавшиеся рынки и конкурировании с ведущими организациями", - добавил Онсоньо.

Он отметил, что деятельность Центра лидерства и инноваций IE в Азербайджане будет основана на этой стратегии и нацелена на трансформацию не только в нашей стране, но и во всем регионе.