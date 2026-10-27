İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    IE Universiteti Azərbaycanda yeni sahibkarlıq ekosisteminin inkişafını dəstəkləyəcək

    Biznes
    • 27 oktyabr, 2026
    • 17:51
    IE Universiteti Azərbaycanda yeni sahibkarlıq ekosisteminin inkişafını dəstəkləyəcək

    İspaniyanın IE Universiteti Azərbaycanda sahibkarlığın və innovasiyanın inkişafına, yeni şirkətlərin yaradılmasına və gələcək biznes liderlərinin yetişdirilməsinə töhfə verməklə ölkədə və regionda təhsil vasitəsilə transformasiya yaratmağı hədəfləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu IE Universitetinin icraçı prezidenti Santiago Íñiguez de Onzoño ADA Universitetində İqtisadiyyat və Elm və Təhsil nazirliklərinin dəstəyi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) strateji tərəfdaşlığı ilə yaradılan IE Universitetinin Liderlik və İnnovasiya Mərkəzinin açılışında bildirib.

    O bildirib ki, mərkəzin fəaliyyətindən əsas gözlənti yaxın illərdə konkret nəticələr əldə etmək və sahibkarlığın inkişafına real təsir göstərməkdir.

    "Qarşıdakı 5-10 il ərzində real təsir yaratmaq istəyirik. Bakıda, eləcə də Asiyada, Mərkəzi Asiyada və dünyanın digər bölgələrində daha çox sahibkarın şirkətlər qurduğunu görmək istəyirik.

    Təhsil vasitəsilə müxtəlif təşəbbüslərə istiqamət vermək barədə ortaq baxışımız bizi birləşdirən əsas amillərdən biridir", – o qeyd edib.

    S. Íñiguez de Onzoño IE Universitetinin inkişaf strategiyasının da ənənəvi yanaşmalardan kənara çıxmaq və sahibkarlıq ruhunu təşviq etmək üzərində qurulduğunu vurğulayıb.

    "IE Universitetini qurarkən başa düşürdük ki, ən yaxşı universitetlərlə rəqabət aparmaq cəsarətli addımdır. Oksford kimi aparıcı universitetlərlə rəqabət aparmağın yeganə yolu sahibkarlıq ruhu ilə hərəkət etməkdir. Biz 10 il ərzində ən yaxşı universitetlərdən birinə çevrilməyi hədəfləyirdik.

    Bunun üçün fərqli düşünmək, ənənəvi yanaşmalardan kənara çıxmaq və mövcud qaydaları dəyişməyə hazır olmaq lazımdır. Sahibkarlarımıza da məhz bu yanaşmanı öyrədirik. Onlar formalaşmış sənaye sahələrinə daxil olduqda və aparıcı təşkilatlarla rəqabət apardıqda fərqli düşünməyi bacarmalıdırlar", – universitet rəsmisi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda yaradılan Liderlik və İnnovasiya Mərkəzinin fəaliyyəti də bu strategiyaya əsaslanacaq. Təşəbbüsün məqsədi universitetin sahibkarlıq, innovasiya və humanitar elmlərin təhsildə transformativ roluna əsaslanan təcrübəsini Azərbaycana gətirməkdir.

    "Burada həyata keçirməyi planlaşdırdığımız təşəbbüs də əslində oxşar strategiyaya əsaslanır. Mədəniyyətimizi səciyyələndirən bütün dəyərləri, o cümlədən sahibkarlığı, innovasiyanı və humanitar elmlərin təhsildə həqiqi transformasiya yarada biləcəyinə inamımızı Azərbaycana gətirmək istəyirik.

    Bütün bunları texnologiyanın yaratdığı imkanlarla birləşdirərək təkcə Bakını və Azərbaycanı deyil, bütövlükdə regionun digər hissələrini də transformasiya etməyi hədəfləyirik", – S. Íñiguez de Onzoño əlavə edib.

    ADA Universiteti
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:14
    Dələduzluqda təqsirləndirilən Azərbaycanın Sankt-Peterburuqdakı sabiq Baş konsulu özünü təqsirli bilmir
    Hadisə
    18:14
    Pere Joan Pons ATƏT PA-nın prezidenti vəzifəsindən istefa verib - Eksklüziv
    Digər ölkələr
    18:09
    Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Xarici siyasət
    18:09
    PA Vətəndaş Qəbulu Mərkəzinin noyabr ayı üçün cədvəli açıqlanıb
    Daxili siyasət
    18:07
    Foto
    Azərbaycan-Uqanda arasında hüquq-mühafizə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib
    Xarici siyasət
    18:05
    Foto
    AQTA yanında İctimai Şuranın iclası keçirilib
    Sağlamlıq
    18:02
    Azərbaycan U-23 Avropa çempionatında 8 cüdoçu ilə təmsil olunacaq
    Fərdi
    17:58
    9 ayda Azərbaycanda avtomobil kreditləri üzrə orta illik faiz dərəcəsi 14 % təşkil edib
    Maliyyə
    17:57
    Asa Regner: UNESCO 48 yerli təşəbbüsün dəstəklənməsinə 500 min dollar yönəldib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti