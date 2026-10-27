Австрия, Турция и Азербайджан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
- 27 октября, 2026
- 18:28
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Австрия, Турция и Азербайджан обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Австрии Кямиль Хасиев написал в соцсети X.
"Посол Азербайджана в Австрии Кямиль Хасиев провел протокольную встречу с председателем Группы межпарламентского сотрудничества Австрия - Турция и Азербайджан Вольфгангом Герстлем и членом группы Андреасом Минниксом", - говорится в публикации.
Отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам трехсторонних отношений и развитию межпарламентского сотрудничества.
🇦🇹 Kamil Khasiyev, Botschafter der Republik Aserbaidschan in Österreich, hat Wolfgang Gerstl, den Obmann der Parlamentarischen Gruppe Österreich-Türkei, Aserbaidschan, und Andreas Minnich, Mitglied in der Parlamentarischen Gruppe, einen Höflichkeitsbesuch abgestattet. Im Zentrum des Treffens standen der vertiefte Austausch über die aktuellen Aspekte der bilateralen Zusammenarbeit sowie die wachsende Bedeutung des parlamentarischen Dialogs. 🇦🇿 Səfir Kamil Xasiyev Avstriya-Türkiyə, Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Qrupunun sədri Volfqanq Qerstl və qrupun üzvü Adreas Minnix ilə nəzakət görüşü keçirmişdir. Görüşdə ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin aktual aspektlərinə və parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiyyətinə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır.— Embassy of Azerbaijan in Austria and Slovenia (@AzEmbAustria) October 27, 2026