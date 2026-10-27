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    Австрия, Турция и Азербайджан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 18:28
    Австрия, Турция и Азербайджан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

    Австрия, Турция и Азербайджан обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Австрии Кямиль Хасиев написал в соцсети X.

    "Посол Азербайджана в Австрии Кямиль Хасиев провел протокольную встречу с председателем Группы межпарламентского сотрудничества Австрия - Турция и Азербайджан Вольфгангом Герстлем и членом группы Андреасом Минниксом", - говорится в публикации.

    Отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам трехсторонних отношений и развитию межпарламентского сотрудничества.

    Кямиль Хасиев Посольство Азербайджана Австрия Турция Межпарламентское сотрудничество
    Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
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