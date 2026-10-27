Ilham Aliyev Road to Victory 7th World Forum on Intercultural Dialogue FIFA U-15 World Cup and Festival
    Ilham Aliyev Road to Victory 7th World Forum on Intercultural Dialogue FIFA U-15 World Cup and Festival

    Austria, Türkiye and Azerbaijan discuss parliamentary cooperation

    Foreign policy
    • 27 October, 2026
    • 20:27
    Austria, Türkiye and Azerbaijan discuss parliamentary cooperation

    Cooperation among the parliaments of Austria, Türkiye and Azerbaijan has been discussed, Azerbaijani Ambassador to Austria Kamil Khasiyev said.

    Report informs that the ambassador shared the information in a post on X.

    Khasiyev paid a courtesy visit to Wolfgang Gerstl, chairman of the Austria–Türkiye and Azerbaijan Interparliamentary Cooperation Group, and group member Andreas Minnich.

    The meeting covered current aspects of relations between the countries and the importance of interparliamentary cooperation.

    Kamil Khasiyev Interparliamentary cooperation Azerbaijan-Austria relations
    Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Австрия, Турция и Азербайджан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
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