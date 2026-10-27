Austria, Türkiye and Azerbaijan discuss parliamentary cooperation

Cooperation among the parliaments of Austria, Türkiye and Azerbaijan has been discussed, Azerbaijani Ambassador to Austria Kamil Khasiyev said.

Report informs that the ambassador shared the information in a post on X.

Khasiyev paid a courtesy visit to Wolfgang Gerstl, chairman of the Austria–Türkiye and Azerbaijan Interparliamentary Cooperation Group, and group member Andreas Minnich.

The meeting covered current aspects of relations between the countries and the importance of interparliamentary cooperation.

🇦🇹 Kamil Khasiyev, Botschafter der Republik Aserbaidschan in Österreich, hat Wolfgang Gerstl, den Obmann der Parlamentarischen Gruppe Österreich-Türkei, Aserbaidschan, und Andreas Minnich, Mitglied in der Parlamentarischen Gruppe, einen Höflichkeitsbesuch abgestattet. Im Zentrum des Treffens standen der vertiefte Austausch über die aktuellen Aspekte der bilateralen Zusammenarbeit sowie die wachsende Bedeutung des parlamentarischen Dialogs. 🇦🇿 Səfir Kamil Xasiyev Avstriya-Türkiyə, Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Qrupunun sədri Volfqanq Qerstl və qrupun üzvü Adreas Minnix ilə nəzakət görüşü keçirmişdir. Görüşdə ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin aktual aspektlərinə və parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiyyətinə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır.