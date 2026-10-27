Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
- 27 oktyabr, 2026
- 18:09
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev Avstriya-Türkiyə və Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Qrupunun sədri Volfqanq Qerstl və qrupun üzvü Adreas Minnix ilə nəzakət görüşü keçirib", - paylaşımda bildirilib.
Qeyd olunub ki, görüşdə ölkələr arasındakı münasibətlərin aktual aspektlərinə və parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiyyətinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
🇦🇹 Kamil Khasiyev, Botschafter der Republik Aserbaidschan in Österreich, hat Wolfgang Gerstl, den Obmann der Parlamentarischen Gruppe Österreich-Türkei, Aserbaidschan, und Andreas Minnich, Mitglied in der Parlamentarischen Gruppe, einen Höflichkeitsbesuch abgestattet. Im Zentrum des Treffens standen der vertiefte Austausch über die aktuellen Aspekte der bilateralen Zusammenarbeit sowie die wachsende Bedeutung des parlamentarischen Dialogs. 🇦🇿 Səfir Kamil Xasiyev Avstriya-Türkiyə, Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Qrupunun sədri Volfqanq Qerstl və qrupun üzvü Adreas Minnix ilə nəzakət görüşü keçirmişdir. Görüşdə ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin aktual aspektlərinə və parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiyyətinə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır.— Embassy of Azerbaijan in Austria and Slovenia (@AzEmbAustria) October 27, 2026