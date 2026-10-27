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    Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 18:09
    Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev Avstriya-Türkiyə və Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Qrupunun sədri Volfqanq Qerstl və qrupun üzvü Adreas Minnix ilə nəzakət görüşü keçirib", - paylaşımda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, görüşdə ölkələr arasındakı münasibətlərin aktual aspektlərinə və parlamentlərarası əməkdaşlığın əhəmiyyətinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Kamil Xasiyev Parlamentlərarası əlaqələr Türkiyə Cümhuriyyəti Avstriya
    Австрия, Турция и Азербайджан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
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