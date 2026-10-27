Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Пере Жоан Понс подал в отставку с поста президента ПА ОБСЕ - Эксклюзив

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 18:48
    Пере Жоан Понс подал в отставку с поста президента ПА ОБСЕ - Эксклюзив

    Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро подал в отставку.

    Об этом он сообщил балканскому бюро Report.

    Понс отметил, что не войдет в список кандидатов в Сенат на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Испании 29 ноября.

    Он подчеркнул, что решение уйти с поста президента ПА ОБСЕ напрямую связано с его неучастием в парламентских выборах в Испании.

    Касаясь своей дипломатической деятельности в период президентства, Понс отметил, что последние месяцы были весьма насыщенными и продуктивными. Он также напомнил, что в сентябре этого года совершил официальный визит в Азербайджан.

    Пере Жоан Понс Сампьетро Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ПА ОБСЕ
    Pere Joan Pons ATƏT PA-nın prezidenti vəzifəsindən istefa verib - Eksklüziv
    OSCE PA President Pere Joan Pons steps down - Exclusive
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:51
    Видео
    В аккаунтах Мехрибан Алиевой в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки "Мой Абшерон и не только"
    Внутренняя политика
    19:40
    Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в Астане
    Индивидуальные
    19:39
    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком UN Tourism развитие сотрудничества в сфере туризма
    Внешняя политика
    19:27
    Туск: Трехсторонние переговоры по Украине запланированы на 4 ноября в ОАЭ
    Другие страны
    19:26
    Фото
    Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом
    Внутренняя политика
    19:21
    МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за диверсии в Брашове
    Другие страны
    19:08
    Фото
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    Внешняя политика
    18:56
    Фото
    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара
    Внешняя политика
    18:48
    Пере Жоан Понс подал в отставку с поста президента ПА ОБСЕ - Эксклюзив
    Другие страны
    Лента новостей