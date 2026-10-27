Пере Жоан Понс подал в отставку с поста президента ПА ОБСЕ - Эксклюзив
Другие страны
- 27 октября, 2026
- 18:48
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро подал в отставку.
Об этом он сообщил балканскому бюро Report.
Понс отметил, что не войдет в список кандидатов в Сенат на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Испании 29 ноября.
Он подчеркнул, что решение уйти с поста президента ПА ОБСЕ напрямую связано с его неучастием в парламентских выборах в Испании.
Касаясь своей дипломатической деятельности в период президентства, Понс отметил, что последние месяцы были весьма насыщенными и продуктивными. Он также напомнил, что в сентябре этого года совершил официальный визит в Азербайджан.
Pere Joan Pons ATƏT PA-nın prezidenti vəzifəsindən istefa verib - Eksklüziv
OSCE PA President Pere Joan Pons steps down - Exclusive
Последние новости
19:51
Видео
В аккаунтах Мехрибан Алиевой в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки "Мой Абшерон и не только"Внутренняя политика
19:40
Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в АстанеИндивидуальные
19:39
Джейхун Байрамов обсудил с генсеком UN Tourism развитие сотрудничества в сфере туризмаВнешняя политика
19:27
Туск: Трехсторонние переговоры по Украине запланированы на 4 ноября в ОАЭДругие страны
19:26
Фото
Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмомВнутренняя политика
19:21
МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за диверсии в БрашовеДругие страны
19:08
Фото
В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупциейВнешняя политика
18:56
Фото
Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления КатараВнешняя политика
18:48
Пере Жоан Понс подал в отставку с поста президента ПА ОБСЕ - ЭксклюзивДругие страны