Пере Жоан Понс подал в отставку с поста президента ПА ОБСЕ - Эксклюзив

Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро подал в отставку.

Об этом он сообщил балканскому бюро Report.

Понс отметил, что не войдет в список кандидатов в Сенат на досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Испании 29 ноября.

Он подчеркнул, что решение уйти с поста президента ПА ОБСЕ напрямую связано с его неучастием в парламентских выборах в Испании.

Касаясь своей дипломатической деятельности в период президентства, Понс отметил, что последние месяцы были весьма насыщенными и продуктивными. Он также напомнил, что в сентябре этого года совершил официальный визит в Азербайджан.