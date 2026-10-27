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    Pere Joan Pons ATƏT PA-nın prezidenti vəzifəsindən istefa verib - Eksklüziv

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 18:14
    Pere Joan Pons ATƏT PA-nın prezidenti vəzifəsindən istefa verib - Eksklüziv

    ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) prezidenti Pere Joan Pons Sanpietro vəzifəsindən istefa verib.

    O bu barədə "Report"un Balkan bürosuna açıqlamasında bildirib.

    Pons qeyd edib ki, İspaniyada noyabrın 29-da keçiriləcək parlament seçkilərində Senat üzrə namizədlər siyahısına daxil edilməyəcək.

    O, ATƏT PA-nın prezidenti vəzifəsindən getmək qərarının milli parlament seçkilərində iştirak etməməsi ilə birbaşa bağlı olduğunu vurğulayıb.

    İstefası ilə bağlı danışan Pons şəxsi qərarlardan asılı olmayaraq, təşkilatın əsas missiyasına diqqətin yönəldilməsinin vacibliyini qeyd edib.

    "Əsas məsələ budur ki, bizimlə eyni düşüncədə olmayanlarla belə dialoq aparmalıyıq", - o bildirib.

    Pons yerində fəaliyyətin və insanlarla daha sıx təmasların gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Prezidentliyi dövründəki diplomatik fəaliyyətinə toxunan Pons son ayların olduqca gərgin və məhsuldar keçdiyini bildirib. Pons bu ilin sentyabrında Azərbaycana rəsmi səfər etdiyini də xatırladıb.

    Pere Joan Pons Sanpietro ATƏT Parlament Assambleyası
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