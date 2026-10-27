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    Пярвиз Шахбазов: Азербайджан расширяет партнерство в сфере экспорта энергоресурсов

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 18:41
    Пярвиз Шахбазов: Азербайджан расширяет партнерство в сфере экспорта энергоресурсов

    Азербайджан расценивает надежную доставку природного газа на международные рынки и диверсификацию экспортных маршрутов как основные направления развития энергетической безопасности.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети X.

    В рамках 8-го саммита Форума стран-экспортеров газа в Москве он подчеркнул возрастающую роль природного газа в глобальной энергетической безопасности, важность надежных поставок, долгосрочных инвестиций и международного сотрудничества.

    Министр отметил, что Азербайджан поставляет газ в 16 стран, вносит вклад в энергетическую безопасность посредством диверсификации экспортных маршрутов и развития надежного партнерства.

    Пярвиз Шахбазов Энергетическая безопасность Экспорт газа из Азербайджана
    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan enerji ixracında tərəfdaşlıqlarını genişləndirir"
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