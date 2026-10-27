Пярвиз Шахбазов: Азербайджан расширяет партнерство в сфере экспорта энергоресурсов

Азербайджан расценивает надежную доставку природного газа на международные рынки и диверсификацию экспортных маршрутов как основные направления развития энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети X.

В рамках 8-го саммита Форума стран-экспортеров газа в Москве он подчеркнул возрастающую роль природного газа в глобальной энергетической безопасности, важность надежных поставок, долгосрочных инвестиций и международного сотрудничества.

Министр отметил, что Азербайджан поставляет газ в 16 стран, вносит вклад в энергетическую безопасность посредством диверсификации экспортных маршрутов и развития надежного партнерства.