Граждане Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана
Происшествия
- 27 октября, 2026
- 18:23
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Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла попытку незаконного пересечения границы Азербайджана гражданами Афганистана.
Как сообщили Report в ГПС, в результате оперативных действий на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" задержаны трое граждан Афганистана, пытавшихся незаконно попасть в Азербайджан через Иран.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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