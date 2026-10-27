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    Граждане Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана

    Происшествия
    • 27 октября, 2026
    • 18:23
    Граждане Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана

    Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла попытку незаконного пересечения границы Азербайджана гражданами Афганистана.

    Как сообщили Report в ГПС, в результате оперативных действий на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" задержаны трое граждан Афганистана, пытавшихся незаконно попасть в Азербайджан через Иран.

    По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Афганистан Незаконное пересечение госграницы
    Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları tutulub
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