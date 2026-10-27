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    Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları tutulub

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 17:46
    Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları tutulub

    Dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən xarici ölkə vətəndaşları saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində İrandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən 3 nəfər Əfqanıstan İslam Əmirliyi vətəndaşı saxlanılıb.

    Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.

    Dövlət sərhədi Azərbaycan Əfqanıstan Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) İran İslam Respublikası
    Граждане Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана
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