При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

При стрельбе у Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, пострадал подросток.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил пресс-секретарь Департамента пожарной охраны и скорой помощи округа Вито Маджиоло.

Он отметил, что подросток получил "незначительные травмы".

Ранее стало известно, что сотрудник правоохранительных органов открыл огонь на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню к югу от Белого дома.

01:27

Вблизи Белого дома произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого пострадал как минимум один человек.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.

По его словам, стрельбу вел представитель правоохранительных структур недалеко от Белого дома.

"Один человек был ранен в результате применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, информация о его состоянии на данный момент отсутствует", - заявил Гульельми.