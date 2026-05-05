    • 05 мая, 2026
    • 01:22
    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    При стрельбе у Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, пострадал подросток.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил пресс-секретарь Департамента пожарной охраны и скорой помощи округа Вито Маджиоло.

    Он отметил, что подросток получил "незначительные травмы".

    Ранее стало известно, что сотрудник правоохранительных органов открыл огонь на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню к югу от Белого дома.

    Вблизи Белого дома произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого пострадал как минимум один человек.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.

    По его словам, стрельбу вел представитель правоохранительных структур недалеко от Белого дома.

    "Один человек был ранен в результате применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, информация о его состоянии на данный момент отсутствует", - заявил Гульельми.

    Стрельба в США Белый дом Секретная служба США
    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

