Азербайджан в новой энергетической архитектуре Европы: от нишевого поставщика к стратегическому элементу

Европейский энергетический рынок после кризиса 2022 года вошел в фазу структурной трансформации. Резкое сокращение российских поставок, волатильность цен на СПГ и обострение конкуренции за танкерные партии вынудили страны ЕС и не входящие в него государства ускоренно пересматривать стратегии энергоснабжения.

Как передает Report, доля РФ в газовом импорте ЕС снизилась с примерно 45% в 2022 году до 12% в 2025 году, освободив пространство для новых маршрутов и поставщиков.

В результате сформировалась модель из трех компонентов, которая включает рост импорта СПГ, прежде всего из США и Катара, сохранение доминирующей роли традиционных трубопроводных экспортеров (Норвегия, Алжир) и подключение альтернативных источников, способных обеспечить предсказуемые, долгосрочные и политически устойчивые поставки.

Именно в третьей категории Азербайджан перешел от статуса "резервного варианта" к элементу базовой архитектуры европейской энергобезопасности.

Азербайджан: значение, выходящее за рамки объемов

На фоне крупнейших экспортеров Азербайджан остается игроком среднего масштаба: его доля в общем газовом импорте ЕС оценивается по разным оценкам в 4–6%. Однако здесь важны не столько абсолютные объемы, сколько качество контрактов, логистика и геополитическая устойчивость.

Ключевое преимущество - полноценно функционирующий Южный газовый коридор (ЮГК). Пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP) уже превышает 11,2 млрд кубометров в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров к 2027-2030гг, согласно данным оператора компании ТАР.

По итогам 2025 года физические поставки азербайджанского газа в Европу составили 12,5 млрд кубометров, что на 53% больше показателя 2021 года (первый год поставок - ред.). Меморандум между ЕС и Азербайджаном, подписанный в 2022 году и подтвержденный в ходе 11-го заседания Консультативного совета ЮГК в апреле 2025 года, закрепил ориентир на удвоение объемов к 2027 году.

В условиях, когда СПГ-рынок остается чувствительным к азиатскому спросу и ставкам на фрахт, трубопроводный газ из Каспия предлагает европейским покупателям долгосрочную ценовую привязку, меньшую логистическую волатильность и отсутствие транзитных рисков через территорию РФ.

Италия как якорный рынок

Центральное место в европейской стратегии Азербайджана занимает Италия. Страна является крупнейшим получателем как каспийского газа, так и нефти.

Через TAP в Италию ежегодно поступает 8–10 млрд куб. м газа (в 2025 году - 9,5 млрд кубометров), что покрывает 16-18% национального газового импорта. В нефтяном секторе доля Азербайджана в итальянских закупках стабильно держится на уровне 12–16%, делая Баку одним из ключевых поставщиков сырья для средиземноморских НПЗ. Премьер Италии Джорджа Мелони накануне посетила Баку с краткосрочным визитом и на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудила, в том числе увеличение поставок газа и нефти из Азербайджана. С учетом расширения TAP до 11,2 млрд кубометров Италия может получать дополнительно 1 млрд кубометров газа.

Италия выступает не просто конечным рынком, а газовым хабом: через внутренние интерконнекторы азербайджанский газ перераспределяется в Центральную и Восточную Европу, усиливая системное влияние Баку на южноевропейский энергетический кластер.

Юго-Восточная Европа: от зависимости к диверсификации

Наиболее заметна трансформационная роль Азербайджана в странах Юго-Восточной Европы.

Болгария и Греция, ранее существенно зависевшие от монопольных поставок из других источников, теперь успешно интегрированы в ЮГК. После запуска интерконнектора Греция–Болгария (IGB) мощностью до 3 млрд куб. м/год Баку обеспечивает около 40% болгарского газового импорта и 15–20% греческого. Это позволило регионам не только снизить ценовую надбавку за "риски монополии", но и создать основу для ценовой конвергенции, то есть сближения, с западноевропейскими хабами.

В этих странах значение Азербайджана вышло за рамки коммерческих контрактов: газ стал инфраструктурным элементом национальной безопасности, позволяющим проводить более независимую внешнюю политику и ускорять интеграцию в общеевропейские энергетические рынки.

Балканы и не-ЕС рынки: пространство будущего роста

Если в Южной Европе Азербайджан уже укрепил свои позиции, то Балканы и ряд стран за пределами ЕС представляют собой зону будущего расширения.

Сербия, Словения, Северная Македония и Босния и Герцеговина поэтапно подключаются к региональным газовым сетям, связанным с TAP и будущим Ионийско-Адриатическим трубопроводом (IAP). Текущие объемы поставок в регионе оцениваются в 0,5–1 млрд куб. м/год, однако сам факт физической альтернативы меняет переговорные позиции стран перед другими экспортерами. Среди балканских стран особую активность в увеличении объемов покупки азербайджанского газа проявляет Сербия, уже имеющая контракт на поставку 400 млн кубометров, но рассчитывающая в среднесрочной перспективы выйти на закупку минимум 1 млрд кубометров газа в год с возможностью выхода на поставки в 1,4 млрд кубометров к 2030 году. На подходе еще и Албания, поставки газа которой в объеме 200 млн кубометров в год могут начаться в 2027 году.

Кроме того, Азербайджан активно развивает сотрудничество с игроками не из ЕС: Швейцарией, Молдовой и Украиной. Подписанные меморандумы и пилотные поставки демонстрируют, что Баку позиционирует себя как универсальный поставщик, чья инфраструктура и контрактная гибкость позволяют работать как в рамках европейского регулирования, так и за его пределами.

Центральная Европа: политический и энергетический фактор

Особый интерес представляет ситуация в Центральной Европе, в частности, в Венгрии. Несмотря на сохранение сотрудничества с РФ, Будапешт заключил контракты на поставку 0,8 млрд куб. м азербайджанского газа через территорию Сербии. Австрия и Германия в начале 2026 года стали покупать азербайджанский газ. Словакия давно изучает возможности подключения к каспийским потокам через южные маршруты. Теперь к ней присоединилась и Чехия, премьер которой Андрей Бабиш недавно посетил Азербайджан с целью обсуждения возможностей получения азербайджанского газа в 2028-2029гг в объеме до 2 млрд кубометров в год.

В этом контексте Азербайджан выполняет функцию "мягкого диверсификатора": он не требует политического разрыва с традиционными партнерами, но создает альтернативу, которая постепенно меняет архитектуру рынков ЦЕ. Даже ограниченные объемы здесь имеют стратегический вес, так как снижают уязвимость к внешним шокам и ценовым манипуляциям.

Азербайджан, СПГ и Норвегия: разные роли в одной системе

Современная энергетическая система Европы формируется за счет комплементарности источников.

Норвегия остается крупнейшим трубопроводным поставщиком (около 30% импорта ЕС), но ее производственные мощности близки к плато, а дальнейшее наращивание экспорта ограничено геологией и инвестиционными вопросами.

СПГ, прежде всего из США, обеспечивает операционную гибкость, но остается зависимым от глобальной конкуренции, стоимости фрахта и спотовой волатильности. В 2024–2025гг разница между ценами на трубопроводный газ на юго-востоке ЕС и СПГ в ряде портов достигала 20–30% в пользу трубопроводных поставок, согласно данным Агентства ЕС по сотрудничеству регуляторов энергетики(ACER).

Азербайджан занимает промежуточную, но устойчивую позицию: долгосрочные контракты с ценовой привязкой к нефти/индексам, предсказуемая логистика, низкие транзитные издержки до рынков Юго-Восточной Европы и Балкан. Его роль можно определить как балансирующую: он не заменяет крупнейших поставщиков, но снижает риски концентрации и смягчает ценовые пики.

Ограничения и потенциал

Растущее значение Азербайджана не лишено объективных вызовов. Ключевые ограничения: выход на плато добычи на месторождении "Шах-Дениз", необходимость ввода в эксплуатацию новых проектов ("Абшерон", "Умид-Бабек", другие участки на Каспия), а также потребность в дополнительных компрессорных станциях и расширении TAP.

Но эти ограничения очерчивают потенциал роста. Расширение ЮГК, развитие региональных интерконнекторов и углубление сотрудничества с европейскими финансовыми институтами (ЕИБ, ЕБРР, механизмы InvestEU) способны увеличить присутствие Азербайджана на рынке до 20 млрд куб. м/год к концу десятилетия. Возможности для этого существует. Азербайджан планирует в ближайшие 5-10 лет увеличить расширить добычу и экспортный потенциал на 10-15 млрд кубометров за счет наращивания добычи в рамках новых проектов и экономии потребления газа на электростанциях за счет реализации ВИЭ-проектов.

Кроме того, энергетическое партнерство выходит за рамки углеводородов. По итогам COP29 в Баку (ноябрь 2024 г.) активизировалось сотрудничество в сфере "зеленого" перехода: Азербайджан ставит цель довести долю ВИЭ в энергобалансе до 38% к 2030 году (для этого в настоящее время реализуются ВИЭ-проекты мощностью 8 ГВт), реализуются пилотные проекты по водороду, продолжается работа над проектом подводного кабеля через Грузию в Румынию для экспорта электроэнергии в ЕС и другими энергетическими коридорами через Азербайджан в Европу. Эти инициативы трансформируют Баку из поставщика ископаемого топлива в комплексного энергетического партнера.

Таким образом, в новой энергетической архитектуре Европы Азербайджан постепенно переходит от нишевого экспортера к элементу системы диверсификации.

Опираясь на действующую инфраструктуру, долгосрочные контракты и растущую "зеленую" повестку, страна укрепляет свои позиции как надежный, предсказуемый и многомерный участник европейской энергосистемы.