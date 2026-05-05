    Цены на нефть подешевели более чем на 1%

    Энергетика
    05 мая, 2026
    09:13
    Мировые цены на нефть упали более чем на 1% на снижении опасений относительно худших сценариев в связи с перебоями поставок после новостей о проходе через Ормузский пролив датского морского контейнерного перевозчика Maersk в сопровождении американских военных.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упали на 1,26% относительно предыдущего закрытия - до $113 за баррель; июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,12% - до $104,16.

    За торги понедельника котировки марки Brent поднялись на 5,8%, марки WTI - 3,2%.

