Цены на нефть подешевели более чем на 1%
Энергетика
- 05 мая, 2026
- 09:13
Мировые цены на нефть упали более чем на 1% на снижении опасений относительно худших сценариев в связи с перебоями поставок после новостей о проходе через Ормузский пролив датского морского контейнерного перевозчика Maersk в сопровождении американских военных.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упали на 1,26% относительно предыдущего закрытия - до $113 за баррель; июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,12% - до $104,16.
За торги понедельника котировки марки Brent поднялись на 5,8%, марки WTI - 3,2%.
