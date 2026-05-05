Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району будут выплачены до 14 мая

Выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району запланирована до 14 мая.

Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

В Госфонде отметили, что пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены не позже 20 мая.