Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ayın 14-dək ödəniləcək
Sosial müdafiə
- 05 may, 2026
- 10:10
Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-dək ödənilməsi nəzərdə tutulub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun açıqlamasında bildirilib.
Rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Həmçinin ölkə üzrə sosial müavinətlərin bu ayın 22-dən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
12:11
Rusiya Ukraynada "Naftoqaz"ın obyektlərinə zərbə endirib: 5 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıbRegion
12:11
"Arsenal" Endrik üçün "Real"a 100 milyon avro ödəməyə hazırdırFutbol
12:10
Maldivi WUF13-də tikinti və infrastruktur nazirinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcəkXarici siyasət
12:10
ADB-nin Mərkəzi və Qərbi Asiya regionu üzrə portfelində Azərbaycanın payı 1 % təşkil edirMaliyyə
12:10
"Azercell" Beynəlxalq Xalça Festivalında "Minlərlə ilmə, bir güc" xalçasını təqdim etdiİKT
12:02
Foto
Naxçıvanda şagird sayı 500-dən artıq olan məktəblərə yeni direktor təyinatları olubElm və təhsil
11:57
Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"İnfrastruktur
11:47
Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcəkSağlamlıq
11:43