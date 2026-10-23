"SpaceX" ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsinə çıxış əldə etməyi planlaşdırır
İKT
- 23 oktyabr, 2026
- 05:55
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İlon Maskın "SpaceX" şirkəti ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsinə çıxış əldə etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, "SpaceX" bir neçə şirkətlə, o cümlədən ölkənin əsas mobil rabitə qülləsi sahiblərindən biri olan "Crown Castle" ilə danışıqlar aparır. Mümkün sövdələşmələrin dəyəri milyardlarla dollar təşkil edə bilər.
"Bloomberg" qeyd edir ki, bu infrastrukturdan istifadə ilə bağlı razılaşmaların əldə olunması ABŞ-də dördüncü ən böyük simsiz rabitə operatoruna çevrilməyi hədəfləyən "SpaceX"in mövqelərini gücləndirəcək.
Son xəbərlər
06:45
Yasamal və Masazırın bir hissəsində işıq olmayacaqEnergetika
06:25
"Brent" markalı neftin qiyməti may ayından bəri ilk dəfə 114 dolları ötübEnergetika
05:55
"SpaceX" ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsinə çıxış əldə etməyi planlaşdırırİKT
05:18
Niderland "Ostin" fırtınasına hazırlaşırDigər ölkələr
04:49
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıbDigər ölkələr
04:15
Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblərDigər ölkələr
03:50
Tramp yanacağın bahalaşmasına qarşı Koreya müharibəsi dövrünün qanununu tətbiq edibDigər ölkələr
03:27
Antonelli ABŞ Qran-prisində "Formula-1" tarixinin ən gənc çempionu ola bilərFormula 1
02:40
Azərbaycan BMT-də din və əqidə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçiyə etiraz edibXarici siyasət