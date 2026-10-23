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    "SpaceX" ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsinə çıxış əldə etməyi planlaşdırır

    İKT
    • 23 oktyabr, 2026
    • 05:55
    SpaceX ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsinə çıxış əldə etməyi planlaşdırır

    İlon Maskın "SpaceX" şirkəti ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsinə çıxış əldə etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, "SpaceX" bir neçə şirkətlə, o cümlədən ölkənin əsas mobil rabitə qülləsi sahiblərindən biri olan "Crown Castle" ilə danışıqlar aparır. Mümkün sövdələşmələrin dəyəri milyardlarla dollar təşkil edə bilər.

    "Bloomberg" qeyd edir ki, bu infrastrukturdan istifadə ilə bağlı razılaşmaların əldə olunması ABŞ-də dördüncü ən böyük simsiz rabitə operatoruna çevrilməyi hədəfləyən "SpaceX"in mövqelərini gücləndirəcək.

    SpaceX şirkəti Müşahidə qülləsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Bloomberg: SpaceX хочет арендовать десятки тысяч сотовых вышек в США
    MiniBoss
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