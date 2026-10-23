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    Bloomberg: SpaceX хочет арендовать десятки тысяч сотовых вышек в США

    ИКТ
    • 23 октября, 2026
    • 05:51
    Bloomberg: SpaceX хочет арендовать десятки тысяч сотовых вышек в США

    Компания Илона Маска SpaceX рассчитывает получить доступ по меньшей мере к 80 тыс. вышек сотовой связи в США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Отмечается, SpaceX ведет переговоры с несколькими компаниями, включая Crown Castle - одного из основных владельцев вышек сотовой связи в стране. Стоимость сделок может составить миллиарды долларов.

    Заключение договоренностей о предоставлении доступа к данной инфраструктуре укрепит позиции SpaceX, рассчитывающей стать четвертым крупнейшим оператором беспроводной связи в США, указывает Bloomberg.

    SpaceX
    "SpaceX" ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsinə çıxış əldə etməyi planlaşdırır
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