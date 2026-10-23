Bloomberg: SpaceX хочет арендовать десятки тысяч сотовых вышек в США

Компания Илона Маска SpaceX рассчитывает получить доступ по меньшей мере к 80 тыс. вышек сотовой связи в США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, SpaceX ведет переговоры с несколькими компаниями, включая Crown Castle - одного из основных владельцев вышек сотовой связи в стране. Стоимость сделок может составить миллиарды долларов.

Заключение договоренностей о предоставлении доступа к данной инфраструктуре укрепит позиции SpaceX, рассчитывающей стать четвертым крупнейшим оператором беспроводной связи в США, указывает Bloomberg.