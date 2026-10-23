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    Niderland "Ostin" fırtınasına hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 05:18
    Niderland Ostin fırtınasına hazırlaşır

    Niderland Kral Meteorologiya İnstitutu (KNMI) yaxınlaşan "Ostin" fırtınası ilə əlaqədar oktyabrın 23-ü və 24-də ölkənin üç əyalətində sarı səviyyəli hava xəbərdarlığı elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun bəyanatında bildirilib.

    Xəbərdarlıq ölkənin cənubunda və qərbində yerləşən Cənubi Hollandiya, Zelandiya və Limburq əyalətlərini əhatə edir.

    Meteoroloqların proqnozuna görə, fırtına güclü yağışlar və sürəti saatda 100 kilometrə çatan küləklə müşayiət oluna bilər. Əlverişsiz hava şəraitinin oktyabrın 23-ü, cümə günü axşam saatlarında və oktyabrın 24-nə keçən gecə daha da güclənəcəyi gözlənilir.

    Sinoptiklər xəbərdarlıq ediblər ki, güclü külək və leysan yağışlar yollarda təhlükəli vəziyyət yarada, cümə günü axşam pik saatlarında nəqliyyatın hərəkətini çətinləşdirə bilər.

    KNMI, həmçinin küləyin havaya qaldıraraq ətrafa səpələyə biləcəyi qırıntıların, ağac budaqlarının və digər tullantıların yaratdığı təhlükəyə diqqət çəkib. Sakinlərə hava şəraiti yaxşılaşana qədər vəziyyəti izləmək və zərurət olmadıqca küçəyə çıxmamaq tövsiyə olunub.

    Fırtına Niderland krallığı
    В Нидерландах готовятся к удару шторма "Остин"
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