В Нидерландах готовятся к удару шторма "Остин"

Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI) объявил желтый уровень погодной опасности 23 и 24 октября на территории трех провинций королевства из-за приближающегося шторма "Остин".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

Речь идет о провинциях Южная Голландия, Зеландия и Лимбург, расположенных на юге и западе страны.

По прогнозам метеорологов, шторм может сопровождаться ливнями и порывами ветра до 100 км/ч. Пик непогоды ожидается вечером пятницы, 23 октября, и в ночь на субботу, 24 октября.

Синоптики подчеркивают, что штормовой ветер в сочетании с ливнями с высокой вероятностью создаст опасные условия на дорогах и осложнит движение в вечерний час пик в пятницу. KNMI также предупреждает об угрозе, которую представляют переносимые ветром обломки, ветки деревьев и мусор. Жителям рекомендовано следить за развитием ситуации и не выходить на улицу без необходимости до улучшения погодных условий.