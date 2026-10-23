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    В Нидерландах готовятся к удару шторма "Остин"

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 05:16
    В Нидерландах готовятся к удару шторма Остин

    Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI) объявил желтый уровень погодной опасности 23 и 24 октября на территории трех провинций королевства из-за приближающегося шторма "Остин".

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

    Речь идет о провинциях Южная Голландия, Зеландия и Лимбург, расположенных на юге и западе страны.

    По прогнозам метеорологов, шторм может сопровождаться ливнями и порывами ветра до 100 км/ч. Пик непогоды ожидается вечером пятницы, 23 октября, и в ночь на субботу, 24 октября.

    Синоптики подчеркивают, что штормовой ветер в сочетании с ливнями с высокой вероятностью создаст опасные условия на дорогах и осложнит движение в вечерний час пик в пятницу. KNMI также предупреждает об угрозе, которую представляют переносимые ветром обломки, ветки деревьев и мусор. Жителям рекомендовано следить за развитием ситуации и не выходить на улицу без необходимости до улучшения погодных условий.

    Штормовое предупреждение Нидерланды
    Niderland "Ostin" fırtınasına hazırlaşır
    MiniBoss
    44 filmi

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