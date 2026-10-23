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    Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 04:15
    Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio NATO-nun baş katibi Mark Rütte ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tərəflər Qara dənizdə təhlükəsizlik məsələləri və Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin nizamlanmasına dair razılaşmanın əldə olunması istiqamətində davam edən səylər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Həmçinin dekabrda keçiriləcək NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünə hazırlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Mark Rütte Marko Rubio Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Рубио и Рютте обсудили урегулирование российско-украинского конфликта
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