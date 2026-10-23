Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2026
- 04:15
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio NATO-nun baş katibi Mark Rütte ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tərəflər Qara dənizdə təhlükəsizlik məsələləri və Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin nizamlanmasına dair razılaşmanın əldə olunması istiqamətində davam edən səylər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Həmçinin dekabrda keçiriləcək NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünə hazırlıq məsələləri müzakirə olunub.
Son xəbərlər
04:49
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıbDigər ölkələr
04:15
Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblərDigər ölkələr
03:50
Tramp yanacağın bahalaşmasına qarşı Koreya müharibəsi dövrünün qanununu tətbiq edibDigər ölkələr
03:27
Antonelli ABŞ Qran-prisində "Formula-1" tarixinin ən gənc çempionu ola bilərFormula 1
02:40
Azərbaycan BMT-də din və əqidə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçiyə etiraz edibXarici siyasət
02:21
KTMT baş katibi: Ermənistan faktiki olaraq təşkilatdan çıxıbRegion
01:40
Avropanın beş lideri Rusiya ilə danışıqlar üçün namizəd göstərilirDigər ölkələr
01:04
Avropa Liqası: "Ararat" və "Lillestrem" darmadağın edilibFutbol
00:59
Konfrans Liqası: "Trabzonspor", "Ayaks" və "Monako" qələbə qazanıbFutbol