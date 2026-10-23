Рубио и Рютте обсудили урегулирование российско-украинского конфликта
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 04:06
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Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.
Стороны обменялись мнениями о безопасности в Черном море, продолжающихся усилиях по достижению договоренности об урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
Собеседники также обсудили подготовку к встрече министров иностранных дел стран НАТО в декабре.
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