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    Рубио и Рютте обсудили урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 04:06
    Рубио и Рютте обсудили урегулирование российско-украинского конфликта

    Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

    Стороны обменялись мнениями о безопасности в Черном море, продолжающихся усилиях по достижению договоренности об урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Собеседники также обсудили подготовку к встрече министров иностранных дел стран НАТО в декабре.

    Марко Рубио Марк Рютте Госдепартамент США Североатлантический альянс (НАТО)
    Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
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