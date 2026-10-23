İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    "Rosatom": Macarıstanda "Pakş-2" AES layihəsinin dayandırılması ehtimalı var

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 07:26
    Rosatom: Macarıstanda Pakş-2 AES layihəsinin dayandırılması ehtimalı var

    Macarıstan hökumətindən konkret siqnalların olmaması səbəbindən "Pakş-2" atom elektrik stansiyasının (AES) tikintisi layihəsinin tamamilə dayandırılması ehtimalı mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiyanın layihə üzrə işləri həyata keçirən "Rosatom" dövlət korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçov "İzvestiya" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    "Macarıstan hökumətindən hər hansı konkret siqnalın olmaması səbəbindən hazırda layihənin daha böyük sürətlə inkişaf etməsi ilə yanaşı, tamamilə dayandırılması ehtimalı da var", – o deyib.

    "Rosatom" rəhbərinin sözlərinə görə, korporasiya obyektin gələcək icrası ilə bağlı Macarıstan hakimiyyəti ilə birbaşa dialoq aparmır.

    "Biz Macarıstan hökumətini rəsmi qaydada məlumatlandırırıq, hazır olduğumuzu dəfələrlə bildirmişik, lakin hələlik cavab almamışıq", – Lixaçov əlavə edib.

    Macarıstanda yeganə AES olan "Pakş"ın tikintisinə 1974-cü ildə başlanılıb. "Rosatom"un baş podratçısı olduğu "Pakş-2" layihəsinin dəyəri 12,5 milyard avro təşkil edir. Layihə çərçivəsində beşinci və altıncı olmaqla iki yeni enerji blokunun tikintisi nəzərdə tutulur. Obyektdə beton tökmə işlərinə 2026-cı ilin fevralında başlanılıb.

    Avqust ayında Macarıstanın Baş naziri Peter Magyar layihənin auditi üzrə aralıq nəticələrdən narazılığını bildirib. O, hökumətin ilin sonunadək müqavilələri, biznes modelini və yeni stansiyanın ölkənin enerji balansındakı rolunu təhlil etməyi planlaşdırdığını qeyd edib.

    Atom elektrik stansiyası Macarıstan Rusiya Federasiyası
    "Росатом" может остановить проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:19
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:08
    Çində zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı 65 nəfərə çatıb - yenilənib
    Digər ölkələr
    07:43
    İlon Mask Corc Sorosu geridə qoyub
    Digər ölkələr
    07:26
    "Rosatom": Macarıstanda "Pakş-2" AES layihəsinin dayandırılması ehtimalı var
    Digər ölkələr
    06:45
    Yasamal və Masazırın bir hissəsində işıq olmayacaq
    Energetika
    06:25
    "Brent" markalı neftin qiyməti may ayından bəri ilk dəfə 114 dolları ötüb
    Energetika
    05:55
    "SpaceX" ABŞ-də ən azı 80 min mobil rabitə qülləsini icarəyə götürmək istəyir
    İKT
    05:18
    Niderland "Ostin" fırtınasına hazırlaşır
    Digər ölkələr
    04:49
    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti