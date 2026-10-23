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    "Росатом" может остановить проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 07:09
    Росатом может остановить проект АЭС Пакш-2 в Венгрии

    Существует вероятность полной остановки проекта строительства АЭС "Пакш-2" из-за отсутствия сигналов от правительства Венгрии.

    Как передает Report, об этом в беседе с "Известиями" заявил гендиректор российской госкорпорации "Росатом", которая выполняет работы, Алексей Лихачев.

    "Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки",- сказал он.

    По словам главы "Росатома", госкорпорация не ведет прямой диалог с венгерскими властями по дальнейшей реализации объекта.

    "Мы официально информируем правительство Венгрии, уже неоднократно информировали о нашей готовности… и пока мы ответ не получили",- добавил он.

    Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" была построена в 1974 году. "Росатом" выступает генеральным подрядчиком проекта "Пакш-2" стоимостью €12,5 млрд, который предусматривает возведение двух новых энергоблоков - пятого и шестого. Заливка бетона на объекте началась в феврале 2026 года.

    В августе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о недовольстве промежуточными итогами аудита проекта. Он сообщил, что правительство намерено до конца года проанализировать контракты, бизнес-модель и роль новой станции в энергобалансе страны.

    Алексей Лихачев Петер Мадьяр "Пакш-2" Российская Федерация (РФ) Венгрия
    "Rosatom": Macarıstanda "Pakş-2" AES layihəsinin dayandırılması ehtimalı var
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