"Росатом" может остановить проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Существует вероятность полной остановки проекта строительства АЭС "Пакш-2" из-за отсутствия сигналов от правительства Венгрии.

Как передает Report, об этом в беседе с "Известиями" заявил гендиректор российской госкорпорации "Росатом", которая выполняет работы, Алексей Лихачев.

"Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки",- сказал он.

По словам главы "Росатома", госкорпорация не ведет прямой диалог с венгерскими властями по дальнейшей реализации объекта.

"Мы официально информируем правительство Венгрии, уже неоднократно информировали о нашей готовности… и пока мы ответ не получили",- добавил он.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" была построена в 1974 году. "Росатом" выступает генеральным подрядчиком проекта "Пакш-2" стоимостью €12,5 млрд, который предусматривает возведение двух новых энергоблоков - пятого и шестого. Заливка бетона на объекте началась в феврале 2026 года.

В августе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о недовольстве промежуточными итогами аудита проекта. Он сообщил, что правительство намерено до конца года проанализировать контракты, бизнес-модель и роль новой станции в энергобалансе страны.