İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 04:49
    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri hərbi gəmilərdə müxtəlif sensorlardan alınan məlumatları birləşdirən süni intellekt sisteminin tətbiqi üçün yerli "Applied Intuition" şirkəti ilə 25 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Breaking Defense" nəşri məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ilkin mərhələdə "Intelligent Perception System" (IPS) sistemi "Arleigh Burke" sinfinə aid beş esminesdə quraşdırılacaq. Gələcəkdə texnologiyanın bütün donanmaya tətbiqi nəzərdən keçirilir.

    IPS kameralar və infraqırmızı sensorlardan alınan məlumatları real vaxta yaxın rejimdə birləşdirərək ekipaj üçün vahid əməliyyat mənzərəsi yaradacaq. Sistem, həmçinin təhlükəli trayektoriya ilə yaxınlaşan digər gəmilər barədə dənizçiləri avtomatik xəbərdar edə biləcək.

    Bundan başqa, sistem rabitə kanallarının ötürmə qabiliyyəti kifayət etdikdə və təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunmaqla sensor məlumatlarını qeydə alaraq sahilə ötürəcək. Toplanan məlumatlar idarə olunan və pilotsuz gəmilər üçün daha təkmil süni intellekt modellərinin təhlili və təlimində istifadə olunacaq.

    Şirkətin məlumatına görə, sistemin proqram təminatını gəmiləri texniki xidmət və yenilənmə üçün limana qaytarmağa ehtiyac olmadan, birbaşa dənizdə yeniləmək mümkün olacaq.

    ВМС США заключили контракт для внедрения ИИ на своих эсминцах
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:49
    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri gəmilərdə süni intellekt sisteminin tətbiqinə 25 milyon dollar ayırıb
    Digər ölkələr
    04:15
    Rubio və Rütte Qara dənizdə təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
    Digər ölkələr
    03:50
    Tramp yanacağın bahalaşmasına qarşı Koreya müharibəsi dövrünün qanununu tətbiq edib
    Digər ölkələr
    03:27
    Antonelli ABŞ Qran-prisində "Formula-1" tarixinin ən gənc çempionu ola bilər
    Formula 1
    02:40
    Azərbaycan BMT-də din və əqidə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçiyə etiraz edib
    Xarici siyasət
    02:21
    KTMT baş katibi: Ermənistan faktiki olaraq təşkilatdan çıxıb
    Region
    01:40
    Avropanın beş lideri Rusiya ilə danışıqlar üçün namizəd göstərilir
    Digər ölkələr
    01:04
    Avropa Liqası: "Ararat" və "Lillestrem" darmadağın edilib
    Futbol
    00:59
    Konfrans Liqası: "Trabzonspor", "Ayaks" və "Monako" qələbə qazanıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti