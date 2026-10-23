ВМС США заключили контракт для внедрения ИИ на своих эсминцах

Военно-морские силы США заключили контракт на $25 млн с местной компанией Applied Intuition на внедрение системы искусственного интеллекта (ИИ) для объединения данных с различных сенсоров на военных кораблях.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Breaking Defense.

Согласно информации, на первом этапе система Intelligent Perception System (IPS) будет установлена на пяти эсминцах класса Arleigh Burke, в дальнейшем технологию могут распространить на весь флот.

Система будет в режиме, близком к реальному времени, объединять информацию с камер и инфракрасных датчиков, в том числе не предназначенных для совместной работы, формируя единую картину обстановки для экипажа. Кроме того, IPS сможет автоматически предупреждать моряков о приближении других судов по опасной траектории.

Система также позволит записывать данные с сенсоров и передавать их на берег при наличии достаточной пропускной способности каналов связи и соблюдении требований безопасности. Собранная информация будет использоваться для анализа и обучения усовершенствованных моделей искусственного интеллекта для пилотируемых и беспилотных кораблей.

По данным компании, обновлять программное обеспечение системы можно будет непосредственно в море, без необходимости возвращать корабли в порт для технического обслуживания и модернизации.