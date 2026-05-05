Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Джамшид Ходжаев: Ташкентский международный финансовый центр будет запущен к 2027 году

    Финансы
    • 05 мая, 2026
    • 10:34
    Джамшид Ходжаев: Ташкентский международный финансовый центр будет запущен к 2027 году

    Ташкентский международный финансовый центр будет запущен к началу 2027 года.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев в ходе семинара, посвященному прямым иностранным инвестициям в Центральной Азии, проходящему в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    "В настоящее время мы создаем Ташкентский международный финансовый центр. Соответствующиий указ президента о центре уже принят, в настоящее время разрабатывается конституционный закон. К началу 2027 года в Узбекистане будет запущен полноценный международный финансовый центр, работающий на основе общего права Англии и Уэльса, с собственным независимым судом и регулятором. Он предложит конкурентоспособный налоговый режим, включая долгосрочное освобождение от налогов на дивиденды компаний и прирост капитала, а также полную платформу продуктов: управление активами, рынки капитала, исламские финансы, финтех и семейные офисы", - заявил он.

    Азиатский банк развития (АБР) Ташкентский международный финансовый центр Узбекистан Джамшид Ходжаев
    Jamshid Khodjaev: Tashkent International Financial Center to Launch by 2027

    Последние новости

    12:05

    Пашинян: Соответствие стандартом ЕС - первоочередная цель Армении

    В регионе
    11:58

    Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

    Другие
    11:53

    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    Инфраструктура
    11:52

    Тайланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    11:50

    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с Арменией

    В регионе
    11:47

    Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня

    Другие страны
    11:46

    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    Энергетика
    11:46

    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    Инфраструктура
    11:36
    Фото

    Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

    Бизнес
    Лента новостей