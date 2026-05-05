Джамшид Ходжаев: Ташкентский международный финансовый центр будет запущен к 2027 году

Ташкентский международный финансовый центр будет запущен к началу 2027 года.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев в ходе семинара, посвященному прямым иностранным инвестициям в Центральной Азии, проходящему в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

"В настоящее время мы создаем Ташкентский международный финансовый центр. Соответствующиий указ президента о центре уже принят, в настоящее время разрабатывается конституционный закон. К началу 2027 года в Узбекистане будет запущен полноценный международный финансовый центр, работающий на основе общего права Англии и Уэльса, с собственным независимым судом и регулятором. Он предложит конкурентоспособный налоговый режим, включая долгосрочное освобождение от налогов на дивиденды компаний и прирост капитала, а также полную платформу продуктов: управление активами, рынки капитала, исламские финансы, финтех и семейные офисы", - заявил он.